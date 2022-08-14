Обстріли Донеччини: війська РФ атакували 15 населених пунктів, є жертви

Російські війська обстріли 15 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені, повідомляє пресслужба Національної поліції у телеграмі.



За даними відомства, російських обстрілів зазнали Авдіївка, Бахмут, Миколаївка, Костянтинівка, Вугледар, Красногорівка, смт Райгородок, Велика Новосілка та Нью-Йорк, села Андріївка, Галицинівка, Карлівка, Первомайське, Ласточкине, Георгіївка. Зруйновано та пошкоджено 38 об’єктів – 31 житловий будинок, ТЕС, фільтрувальна станція, ангар, поле з пшеницею, цивільні авто.



У поліції повідомляють, що російська армія застосувала проти мирного населення ЗРК «С-300», артилерію, РСЗВ «Град» і «Смерч».



У Донецькій ОВА уточнили, що внаслідок російських обстрілів 13 серпня загинули 2 мирних жителя Донеччини – це сталося у Красногорівці. Ще 10 людей поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.