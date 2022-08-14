На Донеччині війська РФ ведуть наступ біля Павлівки, бойові дії тривають – Генштаб ЗСУ

Російські війська ведуть наступ біля Павлівки, яка розташована поблизу Вугледара, бойові дії тривають, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
Окрім того, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.
За даними штабу, на Слов'янському напрямку біля Долини противник намагався прорвати оборону українських підрозділів, «безглуздий штурм» ЗСУ відбили.
На Краматорському напрямку також була спроба розвідки боєм в районі Серебрянки, після вогневого ураження війська РФ втекли, штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення неподалік Спірного – успіху не мали, відійшли. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.
«На Бахмутському напрямку із артилерії та танків ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони. Завдав авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік. Противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають», – йдеться у повідомленні.
У Генштабі додають, що на Авдіївському напрямку російські війська вели штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків – успіху не мали, відійшли, а біля населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.
Також загарбники вели розвідку боєм поблизу Соледара, але отримали відсіч і втекли, повідомляється у зведенні.
Російські війська продовжують атаки низки населених пунктів, зокрема завдають авіаудари на Харківському напрямку, Краматорському, Бахмутському, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На Південнобузькому напрямку здійснюють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж всієї лінії зіткнення.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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