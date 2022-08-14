На Донеччині війська РФ ведуть наступ біля Павлівки, бойові дії тривають – Генштаб ЗСУ

Російські війська ведуть наступ біля Павлівки, яка розташована поблизу Вугледара, бойові дії тривають, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім того, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.



За даними штабу, на Слов'янському напрямку біля Долини противник намагався прорвати оборону українських підрозділів, «безглуздий штурм» ЗСУ відбили.



На Краматорському напрямку також була спроба розвідки боєм в районі Серебрянки, після вогневого ураження війська РФ втекли, штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення неподалік Спірного – успіху не мали, відійшли. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

«На Бахмутському напрямку із артилерії та танків ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони. Завдав авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік. Противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що на Авдіївському напрямку російські війська вели штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків – успіху не мали, відійшли, а біля населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

Також загарбники вели розвідку боєм поблизу Соледара, але отримали відсіч і втекли, повідомляється у зведенні.



Російські війська продовжують атаки низки населених пунктів, зокрема завдають авіаудари на Харківському напрямку, Краматорському, Бахмутському, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На Південнобузькому напрямку здійснюють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж всієї лінії зіткнення.