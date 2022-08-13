Перші словацькі гаубиці Zuzana доправили в Україну – міністр

Перші чотири гаубиці Zuzana доправили зі Словаччини в Україну, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

«Словаччина допомагає захистити невинні українські життя! Радий підтвердити, що перші чотири словацькі гаубиці Zuzana перебувають у руках Збройних сил України, готові до використання для захисту від російських агресорів», – написав Надь у твітері 13 серпня.

На початку червня він повідомляв, що Україна і Словаччина уклали контракт на постачання Києву восьми таких гаубиць.

11 серпня відбулася Копенгагенська конференція, яка проводилася для доповнення співпраці в рамках Контактної групи з питань оборони України. Учасники конференції – 26 країн – вирішили виділити понад 1,5 мільярда євро на підтримку України. Польща, Словаччина та Чехія також погодилися розширити виробництво артилерійських систем, боєприпасів та іншого обладнання.



У спільній заяві країни-учасниці конференції пообіцяли продовжувати військову підтримку України та домовилися провести наступну віртуальну зустріч у вересні.