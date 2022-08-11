На конференції в Копенгагені донори вирішили надати Україні понад 1,5 мільярда євро

На міжнародній конференції в Копенгагені донори вирішили виділити понад 1,5 мільярда євро на підтримку України, повідомив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.

За його словами, ці кошти призначені для використання в цьому та наступному роках.



Польща, Словаччина та Чехія також погодилися розширити виробництво артилерійських систем, боєприпасів та іншого обладнання.

Британія, у свою чергу, пообіцяла надіслати в Україну більше реактивних систем залпового вогню. Як заявив британський міністр оборони Бен Воллес, також буде відправлено «значну кількість» високоточних ракет M31A1.



У спільній заяві країни-учасниці конференції пообіцяли продовжувати військову підтримку України та домовилися провести наступну віртуальну зустріч у вересні.



Двадцять шість країн направили делегації на Копенгагенську конференцію, яка проводиться для доповнення співпраці в рамках Контактної групи з питань оборони України.