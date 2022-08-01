Резніков: до України з Німеччини прибули системи MARS II

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття до України німецьких реактивних систем залпового вогню MARS II.



«В Україну прибули РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів», – написав він у твіттері.

26 липня ЗМІ повідомили, що Німеччина передала Україні три реактивні системи залпового вогню MARS-II і ще три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Німеччина також готує до відправки в Україну системи протиповітряної оборони IRIS-T.

У червні Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Це перше озброєння, яке надав Берлін Україні.