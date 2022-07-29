Німеччина надасть Україні 16 танків-мостоукладачів – Міноборони

Німеччина надасть Україні 16 танків-мостоукладачів Biber, повідомило Міністерство оборони Німеччини.

«Для подальшої підтримки сухопутних військ України міністр Крістіне Ламбрехт ухвалила рішення доставити партію з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання водних чи інших перешкод у бою», – йдеться у повідомленні міністерства у твітері.

Цього тижня також стало відомо, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. За даними видання Der Spiegel, сума угоди становить 1,7 млрд євро.



Як повідомили в компанії Krauss-Maffei Wegmann, виробництво озброєння має розпочатися негайно, проте поки що невідомо, коли перші гаубиці надійдуть до України. Очікується, що виробництво всіх гаубиць триватиме кілька років.



Раніше стало відомо про те, що Німеччина передала Україні три реактивні системи залпового вогню MARS-II і ще три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Німеччина також готує до відправки в Україну системи протиповітряної оборони IRIS-T.

У червні Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Це перше озброєння, яке надав Берлін Україні.