Російські військові обстріляли два райони Дніпропетровщини: серед постраждалих – дитина

Російські військові у ніч на 12 серпня знову обстріляла два райони Дніпропетровської області: Нікопольський і Криворізький, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«По Нікопольському району ударили з «Градів» і ствольної артилерії. У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, у Марганці пошкоджені чотири багатоповерхові будинки і кілька приватних, обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин і кафе.

«По Нікополю росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені чотири приватних будинки та автівки. Попередньо, люди не постраждали», – повідомив голова ОВА.

У Криворізькому районі, за його словами, загарбники обстріляли з «Ураганів» Зеленодольську громаду, є руйнування житла, люди – неушкоджені.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.