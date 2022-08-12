Ракетний удар по Запоріжжю: одна людина загинула, ще двоє поранені

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще двоє поранені, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв



«У результаті сьогоднішнього обстрілу постраждало троє людей. Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують в лікарні медичну допомогу», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, російські війська близько 19:00 завдали ракетного удару по Запоріжжю – загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі.

Під час попередньої ракетної атаки російські війська також влучили в об’єкт інфраструктури в цьому з районі Запоріжжя.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.