Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА

Російські війська у ніч на 6 серпня завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району м. Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано», – написав він у телеграмі.



Крім того, як повідомляє Старух, вночі російського обстрілу зазнав проммайданчик Степногірська – пошкоджена електропідстанція. Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.

Минулої ночі російські війська обстріляли один з об’єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя – пошкоджено виробниче обладнання.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.