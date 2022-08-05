Обстріл передмістя Запоріжжя: пошкоджене виробниче обладнання – влада

Внаслідок російського обстрілу передмістя Запоріжжя у ніч на 5 серпня було пошкоджене виробниче обладнання, люди не постраждали, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об’єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя, постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські війська у ніч на 5 серпня запустили ракети в напрямку Запоріжжя, вони впали поруч із містом.

«Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає», – написав голова ОВА у телеграмі.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. При цьому місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.