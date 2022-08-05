Три людини поранені через вечірній обстріл Харкова – ОВА

Три людини поранені і шпиталізовані після вечірнього російського удару в Харкові, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під обстріл потрапили Шевченківський та Індустріальний райони міста.

«Усі троє постраждалих госпіталізовані до медичної установи: двоє чоловіків і жінка. Поранені потребують оперативних втручань», – написав Синєгубов у телеграмі.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у багатьох квартирах через обстріли повилітали шибки, є дані про влучання осколків у квартири.

Про обстріли Харкова та області із боку російських сил повідомляють практично щодня.

3 серпня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попередив, що російські сили можуть посилити ракетні удари по Харківщині. Синєгубов також повідомив, що російські сили поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу Харків та область.