Війська РФ залякують повторним наступом на Харків, ракетні удари можуть посилитись – Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попереджає, що російські сили можуть посилити ракетні удари по Харківщині.



«Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях», – заявив він у відеозверненні.



Синєгубов також повідомив, що російські сили зараз поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу Харків та область.



«Повірте наші ЗСУ тримають свої позиції, постійно атакують ворога. Ворог намагається прорвати нашу оборону, однак зазнає втрат у живій силі, техніці, відходить на свої позиції. Якщо навіть буде спроба наступу, повірте, ми до цього готові. Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. Тому ворога при спробі наступу на Харків зазнає чергового фіаско», – додав голова ОВА.

У Генштабі ЗСУ 3 серпня повідомили, що на Харківському напрямку російські війська здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, але отримали відсіч та відійшли.

Про обстріли Харкова та області із боку російських сил повідомляють практично щодня.