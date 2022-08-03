Спроба висування на Харківщині та кілька наступів на Донеччині – Генштаб ЗСУ про дії військ РФ

Російські війська вели наступ в районі західної околиці Берестового – успіху не мали і відійшли, така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.

Українські військові завдали вогневого ураження і змусили загарбників відійти на напрямку Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я.



На Авдіївському напрямку російські військові обстрілювали район Авдіївки – безуспішно намагалися покращити тактичне положення, втратами відійшли.

Південніше Мазанівки Слов'янського району діяла російська розвідгрупа, її виявили та знешкодили.



У Генштабі зауважують, що на Донеччині противник основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

Водночас на Харківському напрямку російські війська здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, але отримали відсіч та відійшли.

Російські війська продовжують обстріли райони населених пунктів на Харківському, Слов’янському, Бахмутському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.