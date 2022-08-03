Спроба висування на Харківщині та кілька наступів на Донеччині – Генштаб ЗСУ про дії військ РФ

Російські війська вели наступ в районі західної околиці Берестового – успіху не мали і відійшли, така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.
Українські військові завдали вогневого ураження і змусили загарбників відійти на напрямку Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я.
На Авдіївському напрямку російські військові обстрілювали район Авдіївки – безуспішно намагалися покращити тактичне положення, втратами відійшли.
Південніше Мазанівки Слов'янського району діяла російська розвідгрупа, її виявили та знешкодили.
У Генштабі зауважують, що на Донеччині противник основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.
Водночас на Харківському напрямку російські війська здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, але отримали відсіч та відійшли.
Російські війська продовжують обстріли райони населених пунктів на Харківському, Слов’янському, Бахмутському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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