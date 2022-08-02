Генштаб: армія РФ має «частковий успіх» на напрямку Донецьк – Піски

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Харківському напрямку війська РФ зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак.

На Слов’янському напрямку відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини – групи відійшли.

На Донецькому напрямку армія РФ зосереджує зусилля на веденні наступу в Бахмутській та Авдіївській зонах.

На Краматорському російська армія спробувала наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка, але отримала відсіч ЗСУ і відійшла.

На Бахмутському напрямку всі спроби просування армії РФ у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбито.

«Окупанти з втратами відійшли назад. У напрямку Відродження – Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх», – розповіли у Генштабі.

На Авдіївському напрямку російські військові вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка – безуспішно, відійшли.

«На напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх», – йдеться в повідомленні.

Триває сто шістдесята доба війни РФ проти України.