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Влада повідомляє про удари військ РФ по Харкову

Близько десятої вечора у Харкові та області було оголошено повітряну тривогу

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про удари військ РФ по Харкову.

«Увага, харків’яни, росіяни наносять удари по місту. Перебувайте в укриттях», – написав Синєгубов у Telegram.

Близько десятої вечора у Харкові та області було оголошено повітряну тривогу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

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