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Російські ракети впали поруч із Запоріжжям – голова ОВА

«За попередньою інформацією, жертв немає», – повідомив Олександр Старух

Російські війська у ніч на 5 серпня запустили ракети в напрямку Запоріжжя, вони впали поруч із містом, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає», – написав голова ОВА у телеграмі.

Подробиці він пообіцяв надати згодом.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. При цьому місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

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