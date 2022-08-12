Влада підтверджує ракетний удар по Запоріжжю

Голова ОВА Олександр Старух підтвердив ракетний удар по Запоріжжю.



«Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку», – написав він у телеграмі.



Інформація уточнююється.

Раніше користувачі соцмережах повідомляли, що у місті чути звуки вибухів.

У ніч на 6 серпня внаслідок останнього російського ракетного удару по Запоріжжю було пошкоджено об’єкт інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя. Тоді про постраждалих не повідомлялось.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.