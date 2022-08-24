Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Росія заявляє про затримання двох працівників ЗАЕС за «передачу даних Україні»

Українська сторона наразі не коментувала це повідомлення

Російська влада заявила, що затримала двох працівників Запорізької атомної електростанції. Про це повідомила Національна гвардія РФ 24 серпня.

За твердженням російських військ, затримані співробітники «передавали інформацію про розташування (російських – ред.) військ і техніки на території станції».

Також на станції затримали ще одну особу за підозрою в наданні Збройним силам України інформації про переміщення російської військової техніки у районі АЕС, йдеться в повідомленні.

Читайте також: Представник України на Радбезі ООН заявив, що лише виведення Росією своїх сил із ЗАЕС усуне ядерні загрози

Заява не містить доказів і додаткових деталей. Українська сторона наразі не коментувала це повідомлення.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG