Представник України на Радбезі ООН заявив, що лише виведення Росією своїх сил із ЗАЕС усуне ядерні загрози

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН, скликаної з ініціативи РФ, заявив, що лише виведення Росією своїх сил із території Запорізької АЕС і повернення її під контроль України усуне ядерні загрози.

«Дозвольте мені ще раз повторити: нинішня ситуація дає зрозуміти, що все, що в кінцевому підсумку усуне ядерні загрози, пов’язане із незаконною російською присутністю на АЕС, – це виведення російської зброї та військ і повернення станції під законний контроль України», – сказав Кислиця.

Він заявив, що Росія не припиняє «гратися з міжнародною спільнотою» і «має нахабство скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення власних провокацій, власного терору на Запорізькій АЕС».

За його словами, Україна вітає готовність гендиректора МАГАТЕ направити міжнародну місію на ЗАЕС.

«Зважаючи на масштаби поточних викликів та загроз, ми також закликаємо МАГАТЕ розглянути можливість постійної присутності її експертів на ЗАЕС, поки компетентні українські органи не повернуть повний контроль над цим ядерним об’єктом», – сказав Сергій Кислиця.

Він додав: «Як тільки Росія виведе свої війська з об’єкту, на якому вони просто не мають права перебувати, загроза ядерної катастрофи зникне. Так само, як аналогічна загроза зникла, як тільки російські війська вийшли з Чорнобильської АЕС та Зони відчуження. І цієї загрози більше не існуватиме, як її немає на трьох інших українських атомних електростанціях».

Тим часом російська агенція ТАСС цитує виступ представника Росії при ООН Олексія Небензі. Той каже, що з часу минулого засідання Радбезу щодо ЗАЕС близько двох тижнів тому, ситуація з ядерною безпекою на станції «ще більше деградувала».

«Збройні сили України продовжують практично щодня обстрілювати територію станції міста Енергодар, створюючи реальний ризик радіаційної аварії на ЗАЕС із катастрофічними наслідками для всього європейського континенту», – сказав Небензя.

За його словами, Москва на території ЗАЕС не розміщує важких озброєнь, а сама станція не використовується у військових цілях.

Росія звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою провести 23 серпня засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що Росія «вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС».

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.