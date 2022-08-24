Зеленський на Радбезі ООН повідомив про удар військ РФ по залізниці на Дніпропетровщині та 15 загиблих

Президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому підтриманню миру та безпеки в Україні, і закликав учасників притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії проти України.

Як передає пресслужба Офісу президента, Зеленський розповів членам Радбезу, що сьогодні внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загорілося чотири пасажирських вагони, загинуло щонайменше 15 людей і близько 50 зазнали поранень.

«Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що сьогодні РФ поставила світ на межу радіаційної катастрофи, оскільки російські військові зробили територію ЗАЕС – найбільшої атомної станції у Європі – зоною бойових дій.

«Через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором зараз уся Європа й усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення», – заявив він.

Президент наполіг, що місія МАГАТЕ має якнайшвидше взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій АЕС. Росія ж має без будь-яких умов залишити станцію та припинити «ядерний шантаж», сказав Зеленський.

Це вже третій виступ Володимира Зеленського в Раді безпеки ООН з початку повномасштабного вторгнення Росії. Участь президента України в цьому засіданні підтримали 13 із 15 делегацій в Раді безпеки. Проти проголосував представник РФ, а представник Китаю утримався.