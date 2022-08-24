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Зеленський на Радбезі ООН повідомив про удар військ РФ по залізниці на Дніпропетровщині та 15 загиблих

«Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися», сказав президент

Президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому підтриманню миру та безпеки в Україні, і закликав учасників притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії проти України.

Як передає пресслужба Офісу президента, Зеленський розповів членам Радбезу, що сьогодні внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загорілося чотири пасажирських вагони, загинуло щонайменше 15 людей і близько 50 зазнали поранень.

«Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що сьогодні РФ поставила світ на межу радіаційної катастрофи, оскільки російські військові зробили територію ЗАЕС – найбільшої атомної станції у Європі – зоною бойових дій.

«Через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором зараз уся Європа й усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення», – заявив він.

Президент наполіг, що місія МАГАТЕ має якнайшвидше взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій АЕС. Росія ж має без будь-яких умов залишити станцію та припинити «ядерний шантаж», сказав Зеленський.

Це вже третій виступ Володимира Зеленського в Раді безпеки ООН з початку повномасштабного вторгнення Росії. Участь президента України в цьому засіданні підтримали 13 із 15 делегацій в Раді безпеки. Проти проголосував представник РФ, а представник Китаю утримався.

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