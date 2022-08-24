Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинула дитина – Тимошенко

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 24 серпня.

За його словами, йдеться про обстріл Синельниківського району.

«Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів», – написав Тимошенко в своєму Телеграм-каналі.

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Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Протягом дня 24 серпня повітряна тривога лунає по всій Україні. Російські війська вдаються до обстрілів регіонів.