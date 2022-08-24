Війська РФ вдарили «Градами» і «Ураганами» по Дніпропетровщині – ОВА

Російські військові у ніч на 24 серпня вдарили «Градами» і «Ураганами» по Дніпропетровській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За повідомленням, під обстріли потрапили три райони: Дніпровський, Нікопольський і Криворізький.

«У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих і постраждалих з’ясовується. Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та «Градів». У Марганці постраждала родина. Чоловік і дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 – пошкоджені», – написав голова ОВА у телеграмі.

Він додав, що на Нікополь загарбники скерували 20 снарядів. «Є руйнування житла. Люди не постраждали», – написав Резніченко.

За його словами, у Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені, люди не ушкоджені.

«У Криворізькому районі російські «Урагани» обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач», – додав голова ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.