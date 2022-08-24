Шість багатоквартирних будинків пошкоджені в Запоріжжі через нічний ракетний удар – влада

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю пошкоджено шість багатоквартирних будинків, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Постраждалих серед людей, за його словами, немає.

«Внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру міста. На цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами. На місці вже працюють відповідні комунальні служби. Якщо у вас є інформація про додаткові ушкоджені будівлі, повідомляйте про це на «15-80», – написав Куртєв у телеграмі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомляв, що під час нічних обстрілів у Запоріжжі ракети влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському районі і неподалік Комунарського району.

Рано-вранці 24 серпня Запоріжжя знову обстріляли. За словами Куртєва, близько четвертої години ранку російські війська атакували інфраструктурний об’єкт одного з районів міста. Подробиць він не навів.

Влада останніми днями попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки війська РФ можуть готувати жорстокі атаки до Дня Незалежності України. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.