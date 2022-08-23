Нічні вибухи у Запоріжжі: влада повідомила про влучання ракет РФ у об’єкти інфраструктури

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух вночі 24 серпня повідомив, що війська РФ завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

«Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав він у Telegram.

Раніше користувачі мережі повідомляли про звуки щонайменше чотирьох вибухів у місті через деякий час після оголошення повітряної тривоги.

Влада останніми днями попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки війська РФ можуть готувати жорсткі атаки до Дня Незалежності України. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.