Зеленський вчергове попередив: 24 серпня можливі «огидні російські провокації і жорстокі удари» 

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні попередив громадян про можливість здійснення Росією у День Незалежності України 24 серпня «огидних провокацій» та «жорстоких ударів» по території країни.

«Завтра – важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари. Збройні сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей – настільки, наскільки це можливо. І ми обов’язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтеся правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги», – попросив Зеленський.

Вже раніше Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України закликали бути «особливо обережними» 24 серпня, в День Незалежності, через велику загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.