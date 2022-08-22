«Росія справді схиблена на датах». У ГУР закликають українців бути «особливо обережними» 24 серпня

У Головному управлінні розвідки Міноборони України закликають бути «особливо обережними» 24 серпня через велику загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.



«Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День незалежності буде атаковано. Україна до цього готова. Те, що в Росії залишається ще велика кількість ракет – нехай і не високоточних – це правда, біди вони можуть народити ще багато. Це не зламає ані дух, ані волю до спротиву... і хід війни. Але повітряна тривога – це серйозний сигнал, всі на нього мають зважати. Особливо в ці дати (23-24 серпня – ред.) – це не просто слова, треба бути особливо обережними», – заявив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.



«Ми можемо говорити, що напередодні цих днів буде задіяно весь арсенал. Справді Україна відстежує кількість готових до застосування «Калібрів», їх носіїв, ця інформація є. Кремль намагається залякати Україну, світ, але, думаю, це не вдасться», – додав він.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ закликали українців бути особливо пильними у День незалежності України – 24 серпня.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності, 23 серпня – День прапора.