Повітряні сили України готові до будь-якого розвитку подій 24 серпня – речник

Повітряні сили України готові до будь-якого розвитку подій 24 серпня, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Наші військові готові до будь-яких сценаріїв… розглядаються різні варіанти, кризові ситуації. Воїни Повітряних сил будуть боронити наше небе. Потрібно знати, до чого готується ворог, які сили та засоби сконцентрував на підступах до наших кордонів – ведеться постійна розвідка», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, українська сторона враховує наявність російських літаків «на десятках аеродромів» в Білорусі, на території Криму та в Росії, а також ракетного озброєння, яке противник зосереджує навколо України.



«Будемо відстежувати і намагатися адекватно відреагувати на будь-які загрози, які нам противник, ймовірно, підготував на наше головне свято», – сказав він.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ закликали українців бути особливо пильними у День незалежності України – 24 серпня.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».