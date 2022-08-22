Держспецзв’язку попереджає про можливе посилення атак хакерів РФ до Дня Незалежності

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попереджає, що до Дня Незалежності можуть бути посилені атаки російських хакерів на ресурси в Україні.

«Незалежність та свобода України не дають спокою російським загарбникам. Саме у значні державні дати зазвичай активізується ворог. Тому ми очікуємо посилення атак з боку окупантів напередодні та в день відзначення найважливішого для українців державного свята – Дня Незалежності. І не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі.Наголошуємо: постраждати від хакерів може кожен. А в зоні підвищеної небезпеки – держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави», – йдеться в повідомленні Держспецзв’язку.

Відомство надало перелік порад, яких варто дотримуватись, аби убезпечитися від атак хакерів.

Українська розвідка сьогодні закликала українців бути «особливо обережними» 24 серпня, вказуючи на те, що «Росія справді схиблена на датах».

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності, 23 серпня – День прапора.