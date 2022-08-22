Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Держспецзв’язку попереджає про можливе посилення атак хакерів РФ до Дня Незалежності

Відомство надало перелік порад, яких варто дотримуватись, аби убезпечитися від атак хакерів

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попереджає, що до Дня Незалежності можуть бути посилені атаки російських хакерів на ресурси в Україні.

«Незалежність та свобода України не дають спокою російським загарбникам. Саме у значні державні дати зазвичай активізується ворог. Тому ми очікуємо посилення атак з боку окупантів напередодні та в день відзначення найважливішого для українців державного свята – Дня Незалежності. І не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі.Наголошуємо: постраждати від хакерів може кожен. А в зоні підвищеної небезпеки – держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави», – йдеться в повідомленні Держспецзв’язку.

Відомство надало перелік порад, яких варто дотримуватись, аби убезпечитися від атак хакерів.

Українська розвідка сьогодні закликала українців бути «особливо обережними» 24 серпня, вказуючи на те, що «Росія справді схиблена на датах».

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності, 23 серпня – День прапора.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG