Російські війська знову обстріляли Запоріжжя – Куртєв

Російські війська рано-вранці 24 серпня завдали ще одного удару по Запоріжжю, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об’єкт одного з районів міста. На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Куртєв у телеграмі.

Пізніше він закликав жителів міста знову йти до найближчих укриттів.

Під час нічних обстрілів у Запоріжжі ракети влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському районі і неподалік Комунарського району. Як повідомляв голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, з​а попередніми даними, жертв немає.

Влада останніми днями попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки війська РФ можуть готувати жорстокі атаки до Дня Незалежності України. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.