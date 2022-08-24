У Генштабі повідомили про ситуацію на фронті на ранок Дня Незалежності

Російські військові намагаються встановити повний контроль над територією Донецької області, утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей і відновити боєздатність своїх підрозділів, що зазнали втрат, повідомив вранці 24 серпня Генеральний штаб ЗСУ.

«Тривають авіаційні й ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку загарбники продовжують утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей Росії з метою демонстрації присутності і сковування дій підрозділів Сил оборони.

«На Слов’янському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках», – йдеться у зведенні.

Зокрема, російські війська вели наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми, а також у напрямку населених пунктів Піски і Невельське, успіху не мали, кажуть у командуванні.

Влада останніми днями попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки війська РФ можуть готувати жорстокі атаки до Дня Незалежності України. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.