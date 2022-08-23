Ще один район Харкова вночі потрапив під ракетний обстріл військ РФ – мер

Після повідомлень про три ракетні обстріли Шевченківського району Харкова упродовж 23 серпня влада повідомила про російські атаки на Новобаварський район у перші години 24 серпня.

«Тепер під обстрілом Новобаварський район. Прильоти на декілька адрес. Про постраждалих наразі інформації немає», – написав мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

У вівторок російські російські тричі з ракет били по Шевченківському району Харкова, повідомляла влада.

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

Влада останніми днями попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки війська РФ можуть готувати жорсткі атаки до Дня Незалежності України. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.