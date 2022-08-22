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Війська РФ вночі повторно завдали ракетного удару по Київському району Харкова – мер

Інформації про постраждалих немає.

Російську війська знову завдали ракетного удару по Київському району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2.49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю. Була невелика пожежа», – написав він у телеграмі.
Інформації про постраждалих немає.

21 серпня ввечері війська РФ обстріляли Київський район Харкова, внаслідок обстрілу постраждала людина.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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