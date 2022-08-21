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Одна людина постраждала через обстріл Харкова – ОВА

Рятувальники розбирають завали після удару російських військ по місту, 18 серпня 2022 року

Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Харкова російськими військами 21 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Київського району Харкова цього вечора. Влучання у приватне домоволодіння. Пожежі немає», – написав він у телеграмі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що загарбники обстріляли місто ракетами, було три «прильоти» в Київському районі. Про постраждалих Терехов не повідомляв.

Напередодні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині запроваджується комендантська година на День Незалежності.

В адміністрації нагадують, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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