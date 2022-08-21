Одна людина постраждала через обстріл Харкова – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Харкова російськими військами 21 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Київського району Харкова цього вечора. Влучання у приватне домоволодіння. Пожежі немає», – написав він у телеграмі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що загарбники обстріляли місто ракетами, було три «прильоти» в Київському районі. Про постраждалих Терехов не повідомляв.

Напередодні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині запроваджується комендантська година на День Незалежності.

В адміністрації нагадують, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.