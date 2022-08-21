Мер Харкова повідомив про обстріл міста російськими ракетами

Російські військові 21 серпня обстріляли ракетами Київський район Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ракетний обстріл Київського району. Попередньо – три «прильоти». Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об’єктів та у приватному будинку», – написав Терехов у телеграмі.

Напередодні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині запроваджується комендантська година на День Незалежності.

В адміністрації нагадують, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.