«Укрзалізниця» скасує місцеві рейси з і до Харкова через комендантську годину на День Незалежності

Компанія «Укрзалізниця» закликала пасажирів перенести поїздку до Харкова або звідти, якщо вона припадає на дні комендантської години в Харківській області.

Йдеться про період з 19:00 23 серпня до 7 години ранку 25 серпня.

«Укрзалізниця» з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова в зазначені дати. Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності України буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення в регіоні», – заявляє перевізник.

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Напередодні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині запроваджується комендантська година на День Незалежності.

В адміністрації нагадують, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.