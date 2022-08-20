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«Не дамо ворогу шансів на провокації». На День Незалежності на Харківщині запроваджують комендантську годину – ОВА

Комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, також напередодні 22 серпня діятимуть обмеження з 19:00 до 7:00

На Харківщині запроваджується комендантська година на День Незалежності, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Триватиме із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19:00 годин до 7:00 годин наступного дня. А протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека», – написав він у телеграмі.

В адміністрації нагадують, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

«День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й будемо защихати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними», – додав голова ОВА.

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