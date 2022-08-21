Одна жінка загинула, двоє людей поранені через обстріл Харківщини ракетами типу С-300 – прокуратура

Російські війська обстріляли Харківську область вночі, повідомляє обласна прокуратура 21 серпня.

«Ввечері 20 серпня російські військові обстріляли Дергачівську ОТГ: у селищі Слатине загинула жінка 50 років. Внаслідок обстрілу села Циркуни горіла господарча будівля площею 80 квадратних метрів», – повідомляє пресслужба відомства.

Крім того, чоловік 36 років та 24-річна жінка отримали поранення через ракетний обстріл села Велика Рогань. Ракети влучили в освітній заклад у селищі Докучаєвське та територію приватного підприємства в Київському районі Харкова.

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«Попередньо, обстріли окупанти здійснили ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ», – додають у прокуратурі.

Правоохоронці відкрили досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.