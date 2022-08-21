Удар «Ураганами» по Дніпропетровщині: загинула жінка, серед поранених – дитина

Одна людина загинула, шестеро, зокрема дитина, поранені внаслідок удару з «Ураганів», завданого російськими військами по Зеленодольській громаді Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У Зеленодольськ прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик. Всі – у лікарні. Один із постраждалих – тяжкий», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, у місті є руйнування житла. «Російські снаряди пошкодили й дитячу спортивну школу. На місці працюють рятувальники та поліція – з’ясовують деталі», – додав голова ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.