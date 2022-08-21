На Дніпропетровщині через російський обстріл поранені 6 людей – голова облради

Російські військові обстріляли територію Дніпропетровщини 21 серпня, внаслідок чого поранені шестеро людей, зокрема одна дитина, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

«Окупаційні війська Російської Федерації продовжують тероризувати наші громади. З «Ураганів» вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина», – написав Лукашук у телеграмі.

За його словами, є пошкодження житлових будинків і будівлі дитсадка.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.