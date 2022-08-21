У різних районах окупованого Мелітополя чути вибухи – мер

У різних районах окупованого Мелітополя Запорізької області чути вибухи, повідомив міський голова Іван Федоров.

«Чергова спекотна ніч для окупантів: чутно вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил спротиву, рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі», – написав він у телеграмі ввечері 21 серпня.

З огляду на бойові дії редакція не може відразу незалежно перевірити ці дані.

Вранці 20 серпня Федоров повідомляв про те, що в окупованому Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи, «які чуло все місто», і додав, що, за попередніми даними, йдеться про влучання у російську базу.

Днями мер повідомляв про підрив залізничного моста неподалік Мелітополя і про вибух біля російської комендатури в місті.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів і безробіття.