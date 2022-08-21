У Севастополі заявили про роботу ППО на підходах до військового аеродрому «Бельбек»

Ввечері 21 серпня російська ППО «відпрацювала чергові об’єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії», повідомив у своєму телеграм-каналі призначений Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв.

Він не уточнив, які саме об’єкти «відпрацювала ППО», але звинуватив в «атаці» українську владу.

Проросійські телеграм-канали повідомили про роботу російської ППО в районі Євпаторії, Новофедорівки, Бахчисараю і Севастополя. Які цілі уражені – не повідомляють.

Підтвердження цієї інформації із незалежних джерел наразі немає.

Останніми днями у Криму сталася низка вибухів. Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.