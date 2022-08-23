Російські війська втретє за день обстріляли Шевченківський район Харкова, виникла пожежа – Терехов

У вівторок увечері російські російські війська втретє за день обстріляли Шевченківський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Третій за день обстріл Шевченківського району. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає», – написав Терехов у Telegram.

Раніше повідомлялося, що армія РФ обстріляла Шевченківський район Харкова вдень і ввечері.

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.