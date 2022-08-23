Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російські війська знову обстріляли Харків – мер

Наслідки одного з попередніх обстрілів міста, липень 2022 року

Російські війська вчергове обстріляли Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов увечері 23 серпня.

«Тепер і увечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих», – заявив він.

Шевченківський район Харкова вже зазнав обстрілу раніше 23 серпня. За даними міського голови, обстріл поцілив у приватний будинок, ніхто не постраждав.

Читайте також: «Загинув як герой»: харківський художник Сергій Пущенко на фронті малював портрети добровольців

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG