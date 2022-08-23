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Влада підтвердила обстріл Харкова

Вранці російські війська обстріляли Київський район міста. Фото ілюстративне

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив обстріл міста.

«Артилерійський обстріл Шевченківського району», – написав він у телеграмі.

Раніше користувачі соцмереж повідомляли, що у Харкові чутно звуки вибухів.

Вранці російські війська обстріляли Київський район міста. За даними Терехова, було влучання у приватний будинок, потерпілих немає.

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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