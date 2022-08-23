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Російські війська обстріляли Харків у День міста – мер

Пошкоджений російськими обстрілами будинок у Харкові, 31 липня 2022 року

Російські війська вранці 23 серпня обстріляли Київський район Харкова, який відзначає День міста, повідомив мер Ігор Терехов.

«Ранок Дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Влучання у приватний будинок, без потерпілих», – написав міський голова у своєму телеграм-каналі.

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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