В уряді повідомили про підписання Зеленським закону щодо обов’язковості укриттів у новобудовах

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Сьогодні Україна, як ніколи, потребує розбудови мережі надійних укриттів та сховищ, які забезпечать захист людей від ризиків, пов’язаних з бойовими діями. Розбудова такої мережі має стати обов’язковою та повсюдною, що дозволить зробити наші громади більш безпечними та захищеними», – прокоментував Чернишов.

Закон, серед іншого, передбачає обов’язковість розміщення споруд цивільного захисту (укриттів, сховищ, бомбосховищ) під час будівництва об’єктів, на яких постійно перебуватимуть понад 50 осіб або періодично перебуватимуть понад 100.

29 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає наявність у новому житлі, яке будуватиметься, власного бомбосховища.