«Загинув як герой»: харківський художник Сергій Пущенко на фронті малював портрети добровольців

ЛЬВІВ ‒ Близько 130 робіт художника, бійця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», Сергія Пущенка з Харкова його дружина передала на зберігання Будинкові офіцерів у Львові. Пущенко загинув у бою 2 березня у Василькові під Києвом. Портрети побратимів художник-воїн малював на фронті, починаючи із 2015-го року.

«Портрети добровольців на війні» у Львові презентують удруге. Вперше свої праці Сергій Пущенко представляв особисто у 2018 році. На цей раз виставка ‒ посмертна. Ці портрети українських захисників, своїх побратимів митець малював із 2015 до 2018 років, розповіла дружина бійця Наталія Пущенко.

По своїй натурі чоловік був художником і воїном

«Малював безпосередньо з натури. Знав усіх цих хлопців, воював разом із ними у складі Добровольчого корпусу «Правого сектора». Він був і художник, і воїн. Ще перед 24 лютого сказав, що поїде на війну і захищатиме країну», ‒ каже Наталія Пущенко.

24 лютого родина Пущенків зібралася і виїхала з рідного дому у Харкові. Дружину з дітьми Сергій залишив у друзів у Тернопільській області, а сам поїхав у Рівне. Звідти рушив у складі ДУК ПС у Київську область.

Його побратим Роман Коваль знаходить себе на одному з колажів, представлених на виставці. Ця робота увійшла у «Фронтовий кобзар», ідея створення якого належить Сергію Пущенку. Він зробив й художнє оформлення до нього.

Нас із Сергієм познайомила війна

«Сергій перший ввів слово «рашизм». У «Фронтовому Кобзарі» це слово скрізь проходить. Нас із Сергієм познайомила війна. Я ‒ з Рівного, Сергій ‒ з Харкова, але нам відстань не заважала у спілкуванні в цивільному житті. Разом воювали, багато розмовляли. 24 лютого Сергій подзвонив і сказав, що бачив російські танки, що виїжджає з родиною на Захід. 27 лютого ми виїхали на Київ. Ми не думали, що станеться така трагедія з художником», ‒ каже Роман Коваль.

У 2022 році Сергію Пущенкові воювати довелось недовго. У ніч з 1 на 2 березня він героїчно загинув у Василькові, що під Києвом.

Своїм життям він дозволив нам зайняти позиції, врятував мене і бійців тероборони

«Ми знайомі були недовго, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. З перших днів вирушили на Київ, обороняти столицю. У Васильків відправили групу у складі 4 осіб. У місті була ворожа диверсійно- розвідувальна група. Росіяни були у будинку військової адміністрації. Десь о 22 з ними зав’язався бій. Дуже важкий і довгий. Це була тяжка ніч. Нам потрібно було зайняти свої позиції.

Сергій залишився в коридорі, дав нам змогу і час зайняти ці позиції. На жаль, ворожа куля поцілила в нього. Своїм життям він дозволив нам зайняти позиції, врятував мене і бійців тероборони, які там були. Ми зайняли позиції, щоб захистити близько 300 цивільних осіб, які були в укритті адмінбудівлі. Російська ДРГ мала багато гранат.

Ми ліквідували групу. Яка була їхня мета? Можливо, підірвати будівлю і потім вину перекинути на українських воїнів, а, може, взяти в полон людей і маніпулювати владою Василькова. Сергій загинув героїчно, я не знав, що він художник», ‒ говорить побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий».

За життя Сергій Пущенко створив близько 600 полотен. Це не лише портрети добровольців-побратимів, але й багато живопису і графіки на козацьку тематику.

Портрети свідчать про те, що на захист держави стали дуже різні люди, але з сильним українським духом

За словами однокурсниці Сергія, Слави Лозинської, художник мав власний стиль, ближчий до парадоксу. Творив не класичні портрети, а вкладав у кожен образ свою душу.

Він знав кожного воїна, якого малював. Його цікавили передусім люди, які добровільно пішли захищати країну, покинувши родини, добрі роботи, комфорт.

Його портрети свідчать про те, що на захист держави стали дуже різні люди, але усі з сильним українським духом.

Багато воїнів, яких намалював Сергій Пущенко, загинули. І ці портрети пам’ять для рідних.

Частину робіт дружина і передала на зберігання в Будинок офіцерів у Львові. Всі картини Сергія Пущенка вдалося врятувати. У Харкові вони зберігалися на підприємстві знайомого родини.

На початку червня Наталія Пущенко перевезла всі твори чоловіка у безпечне місце. Наразі помешкання Пущенків у Харкові вціліло, але внаслідок прильоту ворожої ракети повилітали вікна.

Сергія Пущенка поховали на цвинтарі у Рівному.

Він вважав, що, як художник, повинен робити свою справу на передовій

«Декілька портретів намальовані в Авдіївці під час бойових дій. Там навіть снаряди літали. Він вважав, що, як художник, повинен робити свою справу на передовій. Таким чином виконував свій обов’язок.

Чоловік про кожну людину, яку малював, розповідав цікаві історії. Шкода, що цього не вдалося записати. Йому, взагалі, було важливо доторкатися до історичних подій. Він усе це розумів, любив і знав історію. У нього навіть не виникало питання, щоб не йти захищати країну і патріотичне виховання дітей вважав важливим завданням», ‒ зауважила Радіо Свобода Наталія Пущенко.

Виставка Сергія Пущенка у Львові експонуватиметься до жовтня, а далі картини будуть зберігатись у музеї Будинку офіцерів.