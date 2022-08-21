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У Харкові почали встановлювати укриття на зупинках громадського транспорту (відео)

У Харкові почали встановлювати укриття на зупинках громадського транспорту (відео)
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У Харкові почали встановлювати укриття на зупинках громадського транспорту (відео)

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Харків ледь не щодня обстрілюється російською артилерією. Щоб убезпечити людей, в місті почали встановлювати укриття, куди можна сховатися в разі повітряної тривоги.

Міський голова Ігор Терехов розповів, що виготовили укриття місцеві підприємці. Сховища обладнані камерами спостереження, щоб люди, які перебувають всередині, могли бачити, що відбувається навколо. Найближчим часом планують встановити 25 таких укриттів у найбільш небезпечних районах Харкова.

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