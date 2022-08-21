Міський голова Ігор Терехов розповів, що виготовили укриття місцеві підприємці. Сховища обладнані камерами спостереження, щоб люди, які перебувають всередині, могли бачити, що відбувається навколо. Найближчим часом планують встановити 25 таких укриттів у найбільш небезпечних районах Харкова.
У Харкові почали встановлювати укриття на зупинках громадського транспорту (відео)
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