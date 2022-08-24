У Миргороді російські ракети влучили по військовій інфраструктурі – міськрада

У Миргороді російські ракети влучили по військовій інфраструктурі, повідомляє у телеграмі міська рада міста.



«Сьогодні об 11:00 військами російської федерації нанесений груповий удар ракетами «Повітря-Поверхня», ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород», – йдеться у повідомленні.



Місцева влада повідомляє про пожежу, яка виникла після ракетного удару.



«На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. За інформацією військового керівництва частини, кількість жертв та руйнувань уточнюється», – додають у Миргородській міськраді.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. Згодом він додав, що постраждалих чи загиблих внаслідок атаки немає.

Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності.

Влада попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки цього дня війська РФ можуть готувати жорстокі атаки. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.