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Новини | Суспільство

Керівник ОВА Хмельниччини повідомив про влучання російських ракет в області

Ілюстраційне фото. Уламки російської ракети в Донецькій області, червень 2022 року

Російські ракети вдарили по Хмельницькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій 24 серпня.

«Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях!» – повідомив він у своєму Телеграм-каналі.

Також голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль заперечив попередні повідомлення в соцмережах про вибухи в області.

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«Повідомлення в мережі про вибухи на Рівненщині – не відповідають дійсності. Наразі в області все спокійно», – заявив він.

По всій Україні протягом дня 24 серпня кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу російських ракетних ударів.

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